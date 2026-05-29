João Fonseca fez a redação de Zero Hora parar

João Fonseca venceu Novak Djokovic. DIMITAR DILKOFF / AFP

Parar uma redação é mais difícil do que transformar uma derrota por 2 a 0 em vitória por 3 a 2 sobre o maior vitorioso de Grands Slam de todos os tempos. As notícias não pausam. João Fonseca parou a editoria de esportes da Gaúcha e da Zero Hora.

Gente mais ligada aos esportes norte-americanos, ao futebol feminino, ao futebol internacional, ao Grêmio, ao Inter, à corrida de rua, até quem acha o tênis jogo de mauricinho. Não importa a preferência e o preconceito. Todos ficaram de olho na bolinha amarela quicando no saibro sagrado de Roland Garros. O jogo contra Djokovic virou assunto no Sala de Redação.

Os menos familiarizados consultavam os universitários para entender melhor os estágios do jogo.

— Não sei muito bem o que está acontecendo, mas vai, João! — comemorou um colega mais afeito a outras modalidades.

Gente de outras áreas da redação e do prédio da RBS se juntou à gente para ver a maior vitória do tênis brasileiros desde Gustavo Kuerten. No Sala, o Diogo e o CCD vibraram, e o jogo estava só na metade.

No andar de cima, o Cristiano Munari esqueceu do Boca e da Argentina. Enquanto Fonseca se virava do avesso para se manter vivo no terceiro set, buscou nas muitas gavetas da memória uma fala preconceituosa do ex–técnico do Inter Antonio Carlos Zago.

— Oh lalalá (tradução: olha lá, olha lá, olha lá)... E o Zago, que dizia quem não quiser ser vaiado tem que jogar tênis — comentou depois das arquibancadas irem à loucura após um break point salvo por João.

Break point? Backhand? Smash? Game? Aos poucos o vocabulário foi assimilado pelos menos familiarizados. E João se segurando. Fechou o quarto set. Levou para o quinto e decisivo.

Em uma daquelas deixadinhas lá do fundo da quadra, todo mundo segurou a respiração para comemorar como se fosse gol de Copa do Mundo.

O peso simbólico é maior. Pode ser que a vitória sobre Djokovic desapareça nas brumas do tempo, mas quando uma partida atrai todos de uma equipe, há um claro indício de que não parará por aí.

O brasileiro não assistia à Fórmula 1. Assistia a Ayrton Senna. Ele não via o tênis. Via os jogos do Guga. O efeito pode ser o mesmo com João Fonseca.

No Brasil, ele é maior do que o tênis, esse esporte diferente, caro, de regras e vocabulário complexos. No último set, fez-se mágica.

Os menos afeitos ao tênis começaram a avaliar cada erro, cada acerto em total envolvimento com a partida. Todos fomos especialistas por alguns minutos.

A redação comemorou a vitória e voltou ao normal. Notícias precisam ser informadas. Mas ficou a sensação de que logo, logo podemos parar de novo para ver João Fonseca. Isso tem mais valor do que gol em Copa do Mundo.