João Fonseca faz história ao bater Casper Ruud e chegar às quartas de final de Roland Garros

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João Fonseca busca principal conquista da carreira. DIMITAR DILKOFF / AFP

Com Gustavo Kuerten na tribuna de honra da quadra Philippe-Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros, João Fonseca recolocou o Brasil nas quartas de final de uma chave masculina de Grand Slam depois de 22 anos. O último a atingir o feito havia sido o próprio Guga, em 2004.

Em um jogo muito disputado, diante do vice-campeão das edições de 2022 e 2023 e semifinalista de 2024, o norueguês Casper Ruud, Fonseca teve mais uma atuação de luxo, demonstrando precisão nos momentos de maior dificuldade no jogo e ganhou por 3 a 1, com parciais de 7/5, 7/6 (10-8), 5/7 e 6/2, em três horas e 55 minutos.

Com a vitória, o tenista de 19 anos se tornou o 10º brasileiro a se classificar para as quartas de final de um Grand Slam, sendo o oitavo homem.

O próximo rival de Fonseca será o tcheco Jakub Menšík, de 20 anos, que eliminou o russo Andrey Rublev por 3 a 2, parciais de 6/3, 7/6 (8-6), 4/6, 2/6 e 6/3, em três horas e 45 minutos. Em 2024, eles se enfrentaram no ATP Next Gen, com vitória do brasileiro.

Primeiro set equilibrado

e quebra decisiva

João é o 10º brasileiro nas quartas de um Grand Slam. Julien Crosnier / Divulgação/FFT

O jogo foi extremamente equilibrado em todos os aspectos. No set inicial, o brasileiro não deu uma chance sequer para Ruud quebrar o seu saque e consegui um aproveitamento de 90% dos pontos jogados com o primeiro serviço e ainda concretizou uma de suas cinco oportunidades de quebrar o europeu, no momento exato, no 12º game, marcando 7/5, após 53 minutos.

Tensão e tie-break

no segundo set

João Fonseca acerta um forehand durante a partida. DIMITAR DILKOFF / AFP

A segunda parcial começou favorável a Fonseca, que conseguiu uma quebra no primeiro game e abriu 2-0. Porém, o norueguês devolveu o break logo depois e igualou o marcador.

Duas novas chances de quebra apareceram para o brasileiro no 12º game, quando Ruud sacava, mas após 12 minutos, elas não foram conquistadas e a disputa foi para o tie-break.

O desempate foi emocionante, tenso e repleto de boas jogadas de ambos os lados da quadra. Fonseca conseguiu a primeira vantagem, mas o ex-número 2 do mundo também mostrou um grande repertório e anotou quatro pontos seguidos, chegando a 5-2.

Fonseca se recuperou e depois de dois pontos com o saque, empatou em 5-5, mas mesmo assim teve que salvar três set points e superar dois erros dos juízes de linha, que "cantaram bola fora" do brasileiro, mas em ambas foram corrigidos após a árbitra de cadeira, a sueca Louise Azemar Engzell, descer à quadra e verificar a marca da bola.

Com tensão no ar, que incluía Guga Kuerten vibrando a cada ponto, Fonseca foi paciente e após 15 minutos, fez 10-8 e abriu dois sets a zero.

Ruud segura pressão e vence terceiro set

Ex-número 2 do mundo, Ruud é o atual 16º do mundo. DIMITAR DILKOFF / AFP

O terceiro set manteve o roteiro dos dois anteriores, com equilíbrio, games longos e os dois jogadores buscando pressionar o adversário para ter alguma vantagem.

João Fonseca teve chances de quebra no terceiro e sétimo games, mas Casper Ruud conseguiu escapar e no 12º teve duas chances em um 15-40, desperdiçou a primeira, mas conseguiu confirmar a segunda chance e num erro de um voleio de bate-pronto do brasileiro, fez 7 a 5 e forçou mais um set.

Quarto set tem fim de festa do PSG e comemoração brasileira

Guga e a esposa Mariana Soncini acompanham o jogo de Fonseca. FFT / Divulgação

Quando o quarto set começou, a um quilômetro de Roland Garros, a torcida do PSG encerrava sua festa pelo bicampeonato da Champions Legue, no estádio Parc des Princes.

João Fonseca conseguiu quebrar o saque do adversário no primeiro game, e logo depois, confirmou o serviço e fez 2-0.

Com uma "fome" impressionante, ele manteve a pressão e chegou a criar mais uma chance de derrubar o serviço de Ruud, que usou de toda sua experiência para evitar uma desvantagem maior.

Mas Fonseca seguiu firme e no quinto game voltou a quebrar o norueguês e abriu 4 a 1 no placar. Ruud ainda tentou reagir na sequência, mas com o relógio já passando da meia-noite em Paris, João fechou o set e o jogo, em 6 a 2, sob as bênçãos de Guga Kuerten, que, de pé, aplaudiu o triunfo.























