João Fonseca estreia em Roland Garros no domingo diante do francês Luka Pavlovic

Fonseca já treina em Roland Garros. Clément Mahoudeau / Divulgação/FFT

O brasileiro João Fonseca vai ter a torcida francesa contra em sua estreia em Roland Garros. Em jogo agendado para este domingo (24), por volta das 10h da manhã, ele terá pela frente o local Luka Pavlovic, de 26 anos e apenas o 240º do mundo.

Para se garantir na chave principal do Grand Slam francês, Pavlovic superou o britânico Harry Wendelken, o chileno Tomas Barros Vera e o estadunidense Darwin Blanch no qualificatório.

Será um duelo inédito para Fonseca, mas o francês não tem boas recordações de enfrentar um brasileiro. No começo de maio, Pavlovic acabou eliminado por João Lucas Reis na estreia do Challenger de Zagreb. Além disso, será a estreia do francês em um Grand Slam.

Caso o carioca confirme seu favoritismo, ele terá pela frente o vencedor da partida entre o croata Dino Prižmić e o estadunidense Michael Zheng.

Pavlovic vai disputar seu primeiro Grand Slam. Julien Crosnier / Divulgação/FFT

Nesta sexta, João Fonseca participou do dia de mídia de Roland Garros e garantiu que está plenamente recuperado do problema no punho direito e confiante para o Grand Slam.