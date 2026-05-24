João Fonseca estreia com vitória e avança em Roland Garros; Bia Haddad é eliminada

Um primeiro set muito difícil antes de um passeio: o brasileiro João Fonseca, um dos tenistas mais promissores do mundo, venceu em sua estreia em Roland Garros, neste domingo (24), em Paris, enquanto Bia Haddad foi eliminada na chave feminina.

João, número 30 no ranking da ATP, derrotou o francês Luka Pavlovic (N.241) com parciais de 7-6 (8/6), 6-4 e 6-2, em duas horas e 14 minutos.

Em um dia de calor escandante em Paris, o jovem brasileiro foi de menos a mais na quadra 9 do complexo da Porte d'Auteuil.

No ano passado, João chegou à terceira rodada de Roland Garros e, para igualar essa campanha, terá que vencer o croata Dino Prizmic (N.72), que eliminou o americano Michael Zheng (N.146) por 6-1, 6-1 e 6-3.

Prizmic chega à capital francesa também motivado pelo seu desempenho no Masters 1000 de Roma, onde alcançou as oitavas de final após eliminar o sérvio Novak Djokovic.

No temporada europeia de saibro, João chegou às quartas de final em Monte Carlo e em Munique, mas depois caiu nas primeiras partidas que disputou em Madri e Roma, lançando dúvidas sobre sua forma atual.

A má notícia do primeiro dia de Roland Garros foi a eliminação de Bia Haddad, ex-número 10 do mundo e agora fora do Top 100 do ranking da WTA (105ª posição).

Bia foi superada pela britânica Francesca Jones (N.102) por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 7-6 (7/4) e 6-2, em duas horas e 39 minutos.

A paulistana de 29 anos, que foi semifinalista de Roland Garros em 2023, teve um desempenho discreto na temporada de saibro, caindo na estreia nos dois últimos torneios WTA 1000, em Madri e em Roma.