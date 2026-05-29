João Fonseca enfrenta ídolo Djokovic em Roland Garros; veja o que esperar

João Fonseca tenta a glória contra o ídolo sérvio. DIMITAR DILKOFF / AFP

Um dos maiores palcos do tênis mundial receberá um duelo que precisava acontecer antes da aposentadoria de Novak Djokovic. Não apenas por João Fonseca ser brasileiro, mas por ser considerado um dos nomes mais promissores da nova geração do tênis.

Eles se enfrentam nesta sexta (29), não antes das 10h30min (horário de Brasília), na quadra Philippe-Chatrier, a principal do Aberto da França.

O tenista de 19 anos revelou, após a vitória na segunda rodada de Roland Garros, que gostaria de enfrentar o sérvio para "pegar uma lasca e ver como é".

— Ele é com certeza o maior e melhor da história. Sempre falei que queria estar na chave dele uma vez, ver se consigo pegar pelo menos uma lasca ali pra ver como é que é, seria uma honra, um prazer imenso — afirmou Fonseca, em entrevista à ESPN Brasil.

O primeiro duelo entre os dois tenistas é um choque de gerações. São 20 anos de diferença entre eles. Quando Fonseca nasceu, em 2006, Djokovic já vencia títulos ATP. No primeiro título de Grand Slam do sérvio, o brasileiro tinha apenas dois anos.

O que esperar do jogo?

Apesar da diferença de idade, o jogo será decidido dentro de quadra entre o quarto melhor do mundo na atualidade e o número 30 da ATP. Djokovic buscará o quarto título de Roland Garros e o 25º Grand Slam da carreira.

— Para Djokovic, esse jogo ganha ainda mais importância porque, com a ausência do Alcaraz lesionado e a eliminação do Sinner, a chance de buscar o 25º Grand Slam parece mais real. Essa partida contra o João passa a ser fundamental nessa caminhada — explica Sylvio Bastos, comentarista da ESPN.

No caso de Fonseca, a partida tem vários cenários. Enfrentar um grande ídolo do esporte, mas, principalmente chegar pela primeira vez à quarta rodada de um Grand Slam. Em Roland Garros no ano passado, o brasileiro ficou na terceira rodada.

Outro ponto para o jovem é o fato de tentar vencer um tenista top 4 pela primeira vez. Fonseca já perdeu para Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, que são os três melhores ranqueados atualmente.

— Tecnicamente, vejo um duelo equilibrado. O Djokovic deve apostar nas variações, tentar quebrar o ritmo e confundir o João. Já o brasileiro tem como armas a intensidade, a potência e a velocidade. É um confronto gigantesco, imperdível não só para quem gosta de tênis, mas para qualquer fã de esporte — afirma Bastos.

Horário e onde assistir João Fonseca x Novak Djokovic

Horário: não antes das 10h30min

não antes das 10h30min Onde assistir: ESPN 2 e Disney+