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João Fonseca enfrenta ídolo Djokovic em Roland Garros; veja o que esperar

Tenistas se enfrentam nesta sexta-feira (29), não antes das 10h30min (horário de Brasília), na quadra Philippe-Chatrier

Alex Torrealba

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