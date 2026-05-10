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João Fonseca critica postura de torcida brasileira em Roma: "Não é jogo de futebol. Adoro ela, mas precisa ter mais respeito"

Durante o duelo, Fonseca ficou na bronca com as interrupções e ressaltou a necessidade de mais respeito durante as partidas

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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