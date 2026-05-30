João Fonseca conhece data e horário de jogo contra Casper Ruud em Roland Garros; confira

João Fonseca já sabe quando voltará à quadra em Roland Garros. O brasileiro enfrenta o norueguês Casper Ruud neste domingo, 31, pelas oitavas de final do Grand Slam francês. O duelo será o último da quadra Philippe Chatrier, principal do complexo em Paris, e não começará antes das 15h15 (de Brasília).

Esta será a segunda vez de Fonseca na quadra central do torneio francês. A primeira aconteceu justamente na rodada anterior, quando o brasileiro venceu Novak Djokovic de virada por 3 sets a 2 e garantiu vaga nas oitavas de final.

O confronto deste domingo também marcará o primeiro encontro entre João Fonseca e Casper Ruud no circuito profissional. O norueguês ocupa atualmente a 16ª posição do ranking da ATP.

Fonseca chega embalado por duas vitórias consecutivas de virada em Roland Garros. Na segunda rodada, o brasileiro saiu de uma desvantagem de 2 sets a 0 para derrotar o croata Dino Prizmic por 3 a 2. Depois, repetiu o roteiro diante de Djokovic para avançar no torneio. Antes disso, o brasileiro havia estreado com vitória tranquila sobre o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0.