João Fonseca conhece adversário da estreia do ATP de Hamburgo

O brasileiro João Fonseca conheceu o chaveamento do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, após sorteio realizado neste sábado (16). Na 29ª colocação no ranking, o tenista carioca enfrentará o alemão Yannick Hanfmann, número 59, na estreia do torneio. A disputa do simples masculino tem início neste domingo (17).
Esse será o primeiro jogo entre os dois tenistas. Aos 34 anos, Hanfmann atuará em casa e tem três vice-campeonatos no ATP Tour. O primeiro ocorreu em 2017, quando foi superado pelo italiano Fabio Fognini, em Gstaad, na Suíça. Em 2020, acabou superado pelo sérvio Miomir Kecmanovic em Kitzbühel, na Áustria. E neste ano, foi superado por Luciano Darderi, em fevereiro, no ATP 250 de Santiago.
Caso consiga a vitória diante do alemão, João Fonseca encara o vencedor do confronto entre o argentino Roman Burruchaga, número 56, e Darderi, atualmente na 20ª posição da ATP. Para chegar até a decisão, o brasileiro também pode encarar o australiano Alex de Minaur (8º) e os estadunidenses Ben Shelton (6º) e Tommy Paul (18º)
Favorito no torneio, o canadense Felix Auger-Aliassime, quinto da ATP, ficou do outro lado da chave, onde também estão o italiano Flavio Cobolli, número 12 do mundo, o russo Karen Khachanov (15º), o estadunidense Frances Tiafoe (22º) e o tcheco Jakub Menšík (28º).
O ATP 500 de Hamburgo vai ser disputado até o dia 23 de maio. Essa é a última competição antes de Roland Garros, que tem início da chave principal no próprio dia 24 deste mês. João Fonseca será cabeça de chave na França.