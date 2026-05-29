João Fonseca comemora vitória sobre Djokovic e classificação às oitavas de Roland Garros: "Só tenho a agradecer"

O brasileiro João Fonseca buscou uma vitória histórica para ir às oitavas de final de Roland Garros. Nesta sexta-feira (29), venceu Novak Djokovic, de virada, por 3 sets a 2, em partida que durou quatro horas e 53 minutos.
Após a vitória (e a classificação), o jovem tenista carioca comemorou. Com 19 anos, ele entra para a história como o tenista mais jovem a vencer Djokovic em Grand Slam.
— Na verdade, eu não acreditei (que ia vencer). Apenas joguei. Eu simplesmente gosto de estar na quadra. E que prazer foi. Quer dizer, que ídolo nós temos. E é um prazer simplesmente entrar em quadra contra ele. E, sim, é a minha primeira vez jogando contra o Djokovic. Então, só tenho a agradecer. Estou muito feliz — enfatizou João Fonseca.
O adversário nas oitavas será o norueguês Casper Ruud, que venceu o estadunidense Tommy Paul na terceira fase do Grand Slam.
