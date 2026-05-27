João Fonseca comemora vitória de virada em Roland Garros e projeta confronto com Djokovic: "É partir com tudo"

Brasileiro venceu por 3 a 2 e vai enfrentar Djokovic na terceira rodada. Foto por DIMITAR DILKOFF / / AFP

Nesta quarta-feira (27), João Fonseca presenteou os fãs de tênis com uma bela vitória de virada na segunda rodada de Roland Garros. A partida de 3 horas e 27 minutos de duração contra o croata Dino Prizmic teve parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2.

Após a partida, o brasileiro admitiu que vinha sentindo falta de confiança e que a vitória chega em um momento importante.

— Esse jogo tem muita história por trás, tem todo o trabalho que eu e meu time fazemos no dia a dia e ninguém sabe. Acho que esse jogo foi muito importante, estou feliz de ter lutado, de ter me mantido bem fisicamente, bem mentalmente, positivo e ter conseguido essa segunda rodada que é muito importante pra mim.

Agora, o desafio aumenta. Na terceira rodada, João Fonseca vai enfrentar Novak Djokovic, número quatro do mundo e maior campeão de Grand Slams da história. João diz que vai entrar em quadra "com a cabeça em desfrutar e aproveitar a partida, mas, obviamente, em ganhar":

— Ele é com certeza o maior e melhor! Eu sempre falei para o meu treinador que queria estar na chave do Djokovic uma vez, ver se eu consigo pegar pelo menos uma lasca, ver como é. Seria uma honra pra minha carreira, pessoal, simplesmente um prazer imenso, e desfrutar de estar dentro da quadra. Eu gosto de jogo grande, gosto de jogo em que a vibe é diferente, então é partir com tudo.

A partida entre Fonseca e Djokovic ainda não tem dia e horário definidos.