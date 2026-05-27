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João Fonseca comemora vitória de virada em Roland Garros e projeta confronto com Djokovic: "É partir com tudo"

Brasileiro saiu perdendo por 2 sets a 0, mas conseguiu superar Dino Prizmic

Zero Hora

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