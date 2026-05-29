João Fonseca admite que não esperava virar diante de Djokovic: 'Ele estava me destruindo'

A cara de incrédulo após encaixar o ace que definiu a grande vitória em cinco sets diante de Novak Djokovic, retrata bem como João Fonseca se surpreendeu ao ganhar seu principal jogo da ainda curta carreira e chegar pela primeira vez nas oitavas de um Grand Slam. Emocionado e feliz, o jovem de 19 anos admitiu que não confiava no triunfo após perder os dois primeiros sets.

"Acho que nem eu acreditava na virada depois do segundo set", admitiu João Fonseca à ESPN. "Ele estava me destruindo, estava em todos os lados. Eu gosto de girar mais (nas batidas) e não estava conseguindo encontrar a forma de jogar", explicou o brasileiro. "Disse para o meu treinador que não sabia o que era para fazer, mas fui ficando, ficando, ele começou a sentir o calor, aproveitei um break point..."

Djokovic, de 39 anos, baixou a intensidade a partir do terceiro set justamente quando João Fonseca começou a soltar mais o braço, investindo em golpes potentes e rápidos, além de curtas impressionantes. Desgastar o sérvio ajudou no triunfo espetacular do brasileiro.

"Estou feliz demais. Acho que uma coisa que diferencia os jogadores e aprendi com ele é, que é um grande sacador, é servir bem. (Na hora do saque da vitória) Só tive convicção de jogar para o alto e explodir na bola", afirmou João Fonseca, sobre como realizou o ponto decisivo.

Ainda em quadra, em inglês, o prodígio verde e amarelo quebrou protocolos ao emocionar a torcida e sua mãe, torcedora ilustre e bastante vibrante nas lotadas arquibancadas da Philippe Chartrier.