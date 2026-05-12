Jason Collins, primeiro jogador assumidamente gay da NBA, morre aos 47 anos

Jason Collins se aposentou em 2014. Don Emmert / AFP

O ex-jogador da NBA Jason Collins, o primeiro atleta abertamente gay a competir em uma das principais ligas esportivas profissionais dos Estados Unidos, faleceu em decorrência de um câncer cerebral. O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) pela sua família.

Collins, 47 anos, havia revelado em setembro passado que estava em tratamento para um tumor cerebral. Em dezembro, contou à ESPN que foi diagnosticado com um glioblastoma "multiforme" de crescimento rápido.

Com o apoio de seu marido, Brunson Green, assim como de outros familiares e amigos, ele iniciou um ciclo de tratamento que envolveu medicamentos, radioterapia e quimioterapia, além de ter sido submetido a um procedimento inovador em Singapura.

Depois disso, ele retornou para casa e compareceu ao NBA All-Star Weekend, em Los Angeles, em fevereiro.

Carreira na NBA

Collins se aposentou em 2014, após uma carreira de 13 anos na NBA que incluiu passagens pelos Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks e Boston Celtics.

Em 2013, ele anunciou publicamente que era gay em um artigo da Sports Illustrated. No ano seguinte, disputou 22 jogos pelo Brooklyn Nets, que era treinado pelo seu ex-companheiro de equipe Jason Kidd.

— Quando assumi publicamente a minha homossexualidade, recebi ligações consecutivas de Oprah Winfrey e do presidente Barack Obama — recordou Collins em entrevista à ESPN.

Inclusão e acolhimento

O comissário da NBA, Adam Silver, afirmou que Collins ajudou a construir um esporte mais inclusivo e acolhedor para as futuras gerações.

— Jason mudou vidas de maneiras inesperadas e foi uma inspiração para todos que o conheceram.