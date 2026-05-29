Japão proíbe fotos em torneio de vôlei de praia para evitar imagens "maliciosas"

Japonesa Ishii com uniforme confeccionado com um material especial que bloqueia fotos infravermelhas. Miriam Jeske / Divulgação/COB

Os espectadores de um torneio de vôlei de praia no Japão neste fim de semana serão proibidos de registrar fotos ou vídeos, diante do temor dos organizadores de que os torcedores recorram a imagens "maliciosas" das jogadoras.

A Federação Japonesa de Vôlei anunciou nesta sexta-feira (29) que a gravação de imagens em qualquer dispositivo, incluindo óculos inteligentes, será proibida durante uma etapa do circuito nacional de vôlei de praia masculino e feminino, no sábado e no domingo.

A proibição foi determinada após as queixas de jogadores e jogadoras durante a etapa anterior do circuito, na semana passada.

"Apesar de nossas orientações e recordações repetidas sobre as regras e a etiqueta para fotografia, observamos ações maliciosas por parte de alguns espectadores na etapa de Hekinan", afirmou a federação.

Para o evento deste fim de semana, a federação ampliou a proibição a binóculos e óculos inteligentes.

As autoridades esportivas japonesas ampliaram as iniciativas para proteger as jogadoras de vôlei de praia do registro de imagens inadequadas.

Material especial

Os uniformes da equipe feminina japonesa de vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foram confeccionados com um material especial que bloqueia fotos infravermelhas que deixam a roupa íntima à mostra.

A Federação Japonesa de Ginástica também estabeleceu um sistema de autorizações para fotografias durante as competições.