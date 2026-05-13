Jacuipense x Palmeiras hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Jacuipense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30min, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio do Café, em Londrina (PR). Os paulistas golearam por 3 a 0 na partida de ida.
Escalações para Jacuipense x Palmeiras
Jacuipense: Marcelo; Weverton, Jhones e Raylon; David, Thiago, Vinícius Amaral e Vicente; Thiaguinho Oliveira, Pedro Henrique e Thiaguinho. Técnico: Rodrigo Ribeiro.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Allan e Mauricio; Ramón Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem para Jacuipense x Palmeiras
Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna (trio gaúcho). VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
Onde assistir a Jacuipense x Palmeiras
A partida será transmitida ao vivo no Amazon Prime.
