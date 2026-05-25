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Italo Ferreira vence etapa na Nova Zelândia, assume liderança  e consolida domínio brasileiro na WSL

Campeão olímpico superou o australiano Morgan Cibilic na decisão

Estadão Conteúdo

Rodrigo Sampaio

Zero Hora

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