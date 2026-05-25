Italo Ferreira vence etapa na Nova Zelândia, assume liderança  e consolida domínio brasileiro na WSL

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Ítalo celebra vitória. Rambo Estrada / Divulgação/WSL

Com um desempenho impecável no mar, o brasileiro Italo Ferreira venceu neste domingo (24) a quarta etapa do Circuito Mundial de surfe (WSL), em Manu Bay, na Nova Zelândia. O campeão olímpico superou o australiano Morgan Cibilic na final, com um placar somado de 17.50 a 15.80, e assumiu a liderança do ranking mundial.

O protagonismo da Brazilian Storm na classificação também se destaca: Miguel Pupo surge na segunda colocação, Gabriel Medina ocupa o terceiro lugar e Yago Dora está em quarto. O australiano George Pittar é o quinto colocado.

A bateria que definiu o título para o surfista potiguar foi marcada pelo início movimentado, que praticamente definiu a disputa. Cibilic chegou a alcançar uma nota 8.90 e pressionou Italo, mas o brasileiro respondeu com uma sequência de aéreos e conseguiu um 9.33 dos juízes.

O australiano assumiu uma postura mais cautelosa, selecionando melhor suas ondas pois precisava de uma nota superior a 9 para voltar à liderança. Por sua vez, o brasileiro seguiu buscando ondas para ampliar sua vantagem, o que acabou não sendo necessário.

— Quando vi essa etapa entrando no circuito, pensei: "Essa pode ser a minha'. Tenho surfado muito e me dedicado bastante. Estou há dois meses na estrada, longe do meu filho e da minha esposa, então coloquei toda minha energia nesse evento — comentou Italo Ferreira, logo após a vitória.

Retorno ao topo

O surfista de 32 anos ainda comentou sobre retomar o postos de número 1.

— É muito bom voltar ao topo, mas é um longo ano, uma longa jornada. Estou aprendendo novas formas de colocar meu jogo com o (técnico) Leandro (Dora) e espero seguir vencendo baterias e competições—completou.

O caminho para o título não foi fácil. Na semifinal, Italo derrotou o compatriota Yago Dora em uma bateria que chegou a ser suspensa após um fotógrafo da WSL ser atacado por um animal marinho. Após o retorno dos surfistas ao mar, o potiguar levou a melhor com 15.10 a 13.33 no placar. Mais cedo, nas quartas de final, Yago Dora tirou a primeira nota 10 da temporada.

Na carreira, Ítalo Ferreira agora acumula 11 vitórias no tour.

Feminino

Carissa Moore é a segunda maior vencedora da WSL. Rambo Estrada / Divulgação/WSL

Na disputa feminina, a havaiana Carissa Moore conquistou sua primeira vitória em um evento do Circuito Mundial desde 2023, após duas temporadas de ausência para dar à luz à sua filha Olena.

A pentacampeã mundial e medalhista de ouro olímpica dominou a primeira edição da WSL realizada na Nova Zelândia, obtendo as maiores pontuações em todas as baterias, incluindo a maior pontuação geral da temporada nas semifinais, um quase perfeito 19,00 (de um total possível de 20).

O resultado consolida ainda mais a posição de Moore em segundo lugar na lista de maiores vencedoras do Circuito Mundial, com 29 vitórias.

Na final, Carissa venceu a estadunidense Sawyer Lindblad por 17.90 a 16.67.

A havaiana Gabriela Bryan assumiu a liderança do ranking, superando brasileira Luana Silva, que chegou à Nova Zelândia em primeiro, e agora está na segunda posição. Carissa Moore saltou quatro colocações e está em sexto lugar.

Próxima etapa

A quinta etapa da WSL está programada para acontecer entre os dias 5 e 15 de junho, na praia de Punta Roca, em La Libertad, El Salvador.