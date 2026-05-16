Isaquias Queiroz é ouro na Copa do Mundo de Canoagem velocidade; Gabriel Assunção garante bronze 

O Brasil voltou a conquistar medalhas na Copa do Mundo de Canoagem velocidade. Neste sábado (16), em Brandemburgo, na Alemanha, Isaquias Queiroz venceu a disputa do C1 500 metros e Gabriel Assunção garantiu o bronze.
Este foi o segundo pódio de Isaquias na temporada, após a prata na mesma prova em Szeged, na Hungria. Gabriel também subiu no pódio na etapa anterior, quando foi bronze no C2 500 metros, com Jacky Godmann.
— Prova cansativa. Tentei fazer o meu melhor aproveitando o vento a nosso favor. Senti um pouco nos últimos 100 metros, mas consegui chegar bem e segurar o adversário chinês, que também estava muito bem preparado fisicamente. Essa medalha é só o começo, tenho muito a trabalhar ainda — comemorou o medalhista olímpico.
Isaquias venceu a prova com 1min52seg55, superando o chinês Jii Bowen, ouro na Hungria, que chegou 0seg10 depois do baiano. Gabriel fechou o pódio com 1min54seg60.
— Saí um pouco mal, mas me recuperei no final. Muito feliz com o resultado, minha primeira conquista no C1 500 metros. Feliz também por ganhar essa medalha junto com meu parceiro. Grato a todos pela torcida. Valeu Brasil — disse Gabriel, que garantiu seu primeiro pódio nesta distância.
Outros brasileiros
O Brasil também esteve representado nas semifinais do C2 masculino 500 metros com duas embarcações. Gabriel Assunção e Jacky Godmann garantiram a quarta colocação e avançaram para a final B da categoria. Já Mateus Nunes e Filipe Santana Vieira terminaram na nona colocação e disputarão a final C.
No C1 feminino 200 metros, Valdenice Conceição terminou na quinta colocação da semifinal após completar o percurso em 48seg09 e garantiu vaga na final B da prova.