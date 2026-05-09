Isaquias Queiroz é medalha de prata na etapa da Hungria da Copa do Mundo de Canoagem

Isaquias (E) no pódio com os chineses. Álvaro Koslowski / CBCa/Divulgação

Isaquias Queiroz ficou com a medalha de prata na prova do C1 500 metros durante a etapa de Szeged, na Hungria, válida pela Copa do Mundo de Canoagem velocidade.

Neste sábado (9), o baiano completou a prova em 1min44seg73, ficando atrás do chinês Bowen Jii, vencedor da prova com 1min44seg43. A medalha de bronze ficou com Shengye Wu, também da China, que registrou o tempo de 1min45seg25.

— Feliz por começar a temporada conquistando medalha. A prova foi forte e agora é seguir ajustando para as próximas etapas — disse o campeão olímpico nos jogos de Tóquio 2020, que foram disputados em 2021 em razão da pandemia de covid-19.

Outros brasileiros

Gabriel Nascimento também representou o Brasil na final do C1 500 metros. Ele encerrou a participação na sétima colocação, com o tempo de 1min46seg61.

Filipe Santana Vieira disputou a final do C1 200 metros e terminou na oitava posição.

Gabriel Nascimento e Jacky Goodman avançaram à semifinal do C2 500 metros com o segundo melhor tempo de sua bateria. Em outra bateria da mesma prova, Filipe Santana Vieira e Matheus Nunes Bastos também conquistaram a classificação às semifinais, igualmente com a segunda melhor marca.

No feminino, Valdenice Conceição garantiu vaga na semifinal do C1 200 metros após registrar o segundo melhor tempo de sua bateria neste sábado, em Szeged.

As semifinais e finais acontecem neste domingo (10), último dia da competição.

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