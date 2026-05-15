Esportes

Na Alemanha

Isaquias Queiroz fica fora do pódio nos 1000 metros em etapa da Copa do Mundo de Canoagem

Brasileiro ficou em oitavo no C1 1000m, prova vencida por Martin Fuksa; foco principal é o C1 500m

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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