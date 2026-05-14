Isaquias Queiroz avança à final da etapa de Brandenburg da Copa do Mundo no C1 1000m

O cinco vezes medalhista olímpico Isaquias Queiroz voltou com tudo às provas da canoagem em 2026 e já está em sua segunda final no mês. Depois da prata em Szeged, na Hungria, há cinco dias, nos 500m do C1, o brasileiro buscará um lugar no pódio da etapa de Brandenburg, na Alemanha, na sexta-feira (15), nos 1000m, também do C1, após ser segundo colocado em sua semifinal, na qual se poupou apenas para avançar à decisão.
Isaquias começou o dia na fria cidade alemã com o melhor tempo da sua série classificatória, com 4min15seg00. O canoísta deixou a disputa da prova com duas blusas, touca e óculos escuros para se poupar do efeito do vento gelado.
Na semifinal 1, com o cessar da chuva - até granizo caiu entre as competições -, mas com as águas ainda bastante congelantes, o brasileiro completou na segunda colocação, se poupando bastante para a final desta sexta-feira.
Isaquias fechou a prova com altos 4min14seg10, bem distante do italiano Gabriele Casadei, que venceu a eliminatória com 4min10seg62. Os outros dois vencedores das semifinais foram o espanhol Pablo Crespo, com o melhor tempo do dia, ao fazer 4min08seg78 e o tcheco Martin Fuksa, grande rival de Isaquias, com 4min13seg03.
Na mesma prova, Mateus Nunes não passou das eliminatórias. Com 4min32seg84, ele foi sexto colocado na primeira série.
Isaquias lidera no C1 500 metros
O baiano voltou à agua para disputar as eliminatórias do C1 500 metros e venceu a primeira bateria, com 1min59seg48, superando o chinês Bowen Jii, que foi ouro nesta prova na etapa húngara.
Gabriel Nascimento fez 1min59seg72 e venceu a quinta bateria, também se classificando para as semifinais.
Outros brasileiros
Filipe Santana Vieira, que na Hungria foi finalista no C1 200 metros, passou pelas eliminatórias, com 41seg20, vencendo a terceira série e logo depois foi segundo na sua semifinal. com 42seg08, apenas 0seg02 do uzbeque Artur Guliev e também se garantiu na decisão.
Jacky Goodman não teve a mesma sorte e terminou em sétimo e último, na primeira eliminatória, com 52seg10.
Nas provas femininas, Valdenice Conceição fez 2min31seg13 e acabou em quarto na eliminatória 4 do C1 500 metros e se classificou para as semifinais, enquanto Lorrane Santos Souza não largou e foi eliminada.