Isack Hadjar é desqualificado por irregularidade no carro e largará em último no GP de Miami

O jovem Isack Hadjar, da Red Bull, foi desqualificado da classificação do Grande Prêmio de Miami, que ocorrerá na tarde deste domingo (03), às 14h. O piloto garantiu a 9ª colocação no grid, mas perdeu o resultado após inspeções realizadas pela FIA. Com a punição, o francês vai largar da 22ª posição.

De acordo com a entidade, o carro apresentou um problema no assoalho nos lados esquerdo e direito. O relatório apontou que a placa se estendia dois milímetros além dos volumes de referência permitidos. Com a constatação, o veículo não se enquadrou em conformidade com o regulamento.

A Red Bull não contestou a decisão da FIA e o chefe da equipe, o francês Laurent Mekies, admitiu o erro e pediu desculpas ao piloto.

"Cometemos um erro e respeitamos a decisão dos comissários. Nenhuma vantagem de desempenho foi pretendida nem obtida com esse erro".

"Vamos aprender com este incidente e revisar nossos processos para entender como ele ocorreu e tomar medidas para garantir que não volte a acontecer. Como equipe, pedimos desculpas ao Isack, bem como aos nossos fãs e parceiros".