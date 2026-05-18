Irã chega à Turquia para se preparar para Copa do Mundo e tratar dos vistos

A seleção do Irã chegou nesta segunda-feira (18) à Turquia para disputar um amistoso e concluir as solicitações de visto para viajar aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026, em um contexto complexo devido ao frágil cessar-fogo da guerra entre ambos os países, que teve início no final de fevereiro.

Os jogadores iranianos deixaram o aeroporto de Antalya (sul) pouco antes das 13h00 GMT (10h00 em Brasília), constataram dois correspondentes da AFP.

A equipe, composta por 22 jogadores e pela comissão técnica, segundo a agência de notícias iraniana Tasnim, havia partido de Teerã na manhã desta segunda-feira.

A participação da equipe na Copa do Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México e Canadá, ocorre em meio a um frágil cessar-fogo que colocou em pausa 40 dias de guerra iniciados em 28 de fevereiro.

Os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com o Irã em 1980, após a Revolução Islâmica e a crise dos reféns na embaixada americana.

Em Antalya, o Irã espera disputar dois amistosos, embora até agora só tenha sido confirmado um confronto contra a Gâmbia, previsto para 29 de maio.

A equipe aproveitará sua estadia no país para concluir os pedidos de visto necessários para entrar nos Estados Unidos. "Os vistos ainda não foram emitidos", declarou Mehdi Taj, presidente da federação iraniana de futebol, à imprensa iraniana na última quinta-feira.

Taj disse que era esperado que os jogadores se submetessem à coleta de impressões digitais na Turquia como parte do processo de visto, mas que queriam evitar uma viagem de mais de 380 quilômetros de Antalya até Ancara.

No sábado, o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom, teve uma reunião no país com a federação iraniana, classificando-a como excelente e construtiva.

O dirigente da seleção também descreveu a conversa como "positiva e construtiva", sem entrar em detalhes.

Quando a seleção chegar aos Estados Unidos, o Irã deve estabelecer sua base em Tucson, no Arizona.

A equipe, que está no Grupo G, inicia sua campanha na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia em Los Angeles, em 15 de junho. Em seguida, enfrenta a Bélgica na mesma cidade, no dia 21, e posteriormente o Egito em Seattle, no dia 26.