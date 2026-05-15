Esportes

Imprevisto

Interrompida pela chuva, semifinal do Masters 1000 de Roma entre Sinner e Medvedev é adiada

Partida foi suspensa com Sinner liderando o terceiro set por 4/2; disputa continua neste sábado, às 10h

AFP

Zero Hora

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