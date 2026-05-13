Inter de Milão vence Lazio (2-0) e conquista Copa da Itália

A Inter de Milão conquistou a Copa da Itália ao derrotar a Lazio por 2 a 0 na final disputada nesta quarta-feira, no estádio Olimpico, em Roma, chegando assim à terceira 'dupla coroa' de sua história (Campeonato Italiano-Coppa).

O clube lombardo abriu o placar aos 14 minutos com um gol contra do meio-campista da Lazio Adam Marusic, que encobriu seu próprio goleiro com uma cabeçada após um escanteio da Inter.

O capitão Lautaro Martínez ampliou a vantagem aos 35 minutos, aproveitando um passe de Denzel Dumfries após uma bola mal afastada pela defesa da Lazio.

A equipe comandada pelo técnico Cristian Chivu teve um desempenho quase impecável no âmbito nacional nesta temporada, conquistando seu 21º título do Campeonato Italiano e sua décima Copa da Itália, a terceira em cinco anos, tornando-se assim o segundo clube mais vitorioso na história da competição, atrás apenas da Juventus (15).

O único troféu nacional que escapou das mãos dos interistas foi a Supercopa da Itália, conquistada em dezembro passado pelo Napoli.

No entanto, esta terceira 'dupla coroa' nacional, que se soma às de 2006 e 2010, não apaga por completo a amarga decepção sofrida na Champions League, na qual os 'nerazzurri', vice-campeões em 2025, foram eliminados nos playoffs de acesso às oitavas de final pelo time norueguês Bodø/Glimt.

A Lazio, por sua vez, não conseguiu pôr fim ao seu jejum de títulos, que perdura desde a conquista de sua sétima Copa da Itália, em 2019.

--- Os dez últimos campeões da Copa da Itália:

2026: Inter de Milão

2025: Bologna

2024: Juventus

2023: Inter de Milão

2022: Inter de Milão

2021: Juventus

2020: Napoli

2019: Lazio

2018: Juventus

2017: Juventus

Os clubes mais vezes campeões do torneio (data do último título entre parênteses):

1. Juventus 15 (2024)

2. Inter de Milão 10 (2026)

3. Roma 9 (2008)

4. Lazio 7 (2019)

5. Fiorentina 6 (2001)

. Napoli 6 (2020)