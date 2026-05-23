Inter de Milão encerra temporada vitoriosa com empate contra o Bologna

A Inter de Milão, que conquistou o Campeonato Italiano e a Copa da Itália no mesmo ano pela terceira vez em sua história, encerrou sua temporada com um empate em 3 a 3 com o Bologna neste sábado (23), pela 38ª e última rodada da Serie A.

Os 'nerazzurri' abriram o placar aos 22 minutos em uma cobrança de falta de Federico Dimarco, eleito nesta semana o melhor jogador do campeonato.

Mas o Bologna virou e abriu dois de vantagem (25', 42' e 48'), antes de Francesco Pio Esposito (64') e Andy Diouf (86') decretarem o empate.

Este foi o último jogo da temporada, o 54ª entre todas as competições, para a equipe comandada pelo romeno Cristian Chivu, eleito o melhor técnico da Serie A em sua primeira temporada no comando da Inter.

O Napoli, vice-líder e que garantiu vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada no último fim de semana, recebe a Udinese neste domingo, no que deverá ser o último jogo de Antonio Conte à frente do clube do sul da Itália.

Após duas temporadas, Conte poderá deixar o cargo para assumir a seleção italiana pela segunda vez em sua carreira.

A 38ª rodada continua no domingo com as duas últimas vagas na Champions em disputa, com o Milan (3º) e a Roma (4ª) enfrentando Cagliari e Hellas Verona, respectivamente.

O nome da terceira equipe rebaixada para a Serie B, depois de Pisa e Verona, também será conhecido no domingo. Cremonese (18º) e Lecce (17º), separados por apenas um ponto, são os dois candidatos ao rebaixamento.