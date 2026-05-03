Inter de Milão conquista o campeonato italiano pela 21ª vez na história

A Inter de Milão garantiu matematicamente seu 21º título do Campeonato Italiano com uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Parma, neste domingo (3), pela 35ª rodada da Serie A.

Com 82 pontos, a Inter amplia para 12 pontos sua vantagem sobre o Napoli (2º, 70), que no sábado havia empatado em 0 a 0 fora de casa diante do Como (5º) e não pode mais conquistar o bicampeonato, uma vez que restam apenas três rodadas, com nove pontos em disputa.

Na partida que coroou a Inter neste domingo, o francês Marcus Thuram (45+1') e o armênio Henrikh Mkhitaryan (80') marcaram os gols que deram início às comemorações no Estádio Giuseppe Meazza.

O título da Inter vinha sendo gestado lentamente há semanas, em uma temporada na qual a equipe dominou o cenário nacional e pôde encarar a reta final com uma vantagem confortável.

A equipe iniciou a campanha como líder provisória da Serie A, algo que durou apenas uma semana porque em seguida vieram duas derrotas. Tempos depois retomou a liderança, por apenas uma semana, na 11ª rodada. Mas a terceira vez foi a definitiva: assumiu a ponta ao término da 15ª rodada, após uma vitória por 2 a 1 sobre o Genoa, e a partir desse momento se manteve no topo semana após semana, até a conquista deste título.

Uma sequência invicta de quinze partidas (com 14 vitórias e um empate), que se estendeu do final de novembro ao final de fevereiro, serviu como o trampolim que impulsionou a Inter rumo a este sucesso.

O objetivo da Inter agora é concretizar a 'dupla coroa' nacional, tendo já se classificado para a final da Copa da Itália, na qual enfrentará a Lazio no Stadio Olimpico, na capital, no dia 12 de maio.

Conquistar tanto a Serie A quanto a 'Coppa' em uma mesma temporada é um feito que a Inter alcançou em apenas duas ocasiões anteriores: 2005-06 e 2009-10.

--- Os últimos dez campeões da Serie A após a conquista do título pela Inter de Milão neste domingo:

2026: Inter de Milão

2025: Napoli

2024: Inter de Milão

2023: Napoli

2022: Milan

2021: Inter de Milão

2020: Juventus

2019: Juventus

2018: Juventus

2017: Juventus

--- Clubes mais vezes campeões (entre parênteses, o ano do último título:

1. Juventus 36 títulos (2020)

2. Inter de Milão 21 (2026)

3. Milan 19 (2022)

4. Genoa 9 (1924)

5. Bologna 7 (1964)

. Torino 7 (1976)

. Pro Vercelli 7 (1922)

8. Napoli 4 (2025)

9. Roma 3 (2001)

10. Fiorentina 2 (1969)

. Lazio 2 (2000)