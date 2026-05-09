Inter comemora título italiano com vitória sobre Lazio

Em seu primeiro jogo desde a conquista do Campeonato Italiano na semana passada, a Inter de Milão venceu a Lazio fora de casa por 3 a 0 neste sábado (9), pela 36ª rodada.

A partida serviu de aperitivo para a final da Copa da Itália, justamente entre Inter e Lazio, que será disputada na próxima quarta-feira.

Os 'nerazzurri' mostraram que estão em forma para buscar o segundo título nacional e saíram na frente no Estádio Olímpico da capital italiana logo aos seis minutos com um gol de Lautaro Martínez, titular pela primeira vez em mais de um mês, que aproveitou uma assistência perfeita de Marcus Thuram.

Afetado por problemas musculares nas últimas semanas, Lautaro é o artilheiro da Serie A com 17 gols.

O atacante argentino também deu o passe para Petar Sucic marcar o segundo da Inter (39'), antes de Henrikh Mkhitaryan fechar o placar (76').

A Lazio ficou com um jogador a menos no segundo tempo (59'), quando Alessio Romagnoli foi expulso por uma entrada dura sobre Ange-Yoan Bonny.

Com esta 27ª vitória no campeonato, o time de Milão tem agora 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Napoli, que na segunda-feira fecha a rodada recebendo o Bologna (10º).

Caso seja campeã da Copa da Itália, a Inter conquistaria a terceira "dobradinha" nacional de sua história, repetindo as temporadas de 2005/2006 e 2009/2010.

A Lazio, oitava colocada (51 pontos), espera que um título da Copa, que seria o primeiro troféu da equipe desde 2019, acalme os ânimos da torcida, muito insatisfeita com a diretoria do clube romano.

- Juve mais perto Champions -

No outro jogo de destaque deste sábado, a Juventus conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 na visita ao Lecce (17º), graças a um gol do atacante sérvio Dusan Vlahovic com apenas 11 segundos de jogo.

Com o resultado, o time de Turim sobe provisoriamente para a terceira posição com um ponto de vantagem sobre o Milan (4º), que no domingo recebe a Atalanta (7ª), e quatro à frente da Roma (5ª).

A vitória deixa a Juve mais perto de se garantir no G4 e conquistar uma vaga na próxima Liga dos Campeões antes das últimas duas rodadas da Serie A, contra Fiorentina e Torino.

Já o Lecce (17º) não consegue se afastar da Cremonese (18º), que abre a zona de rebaixamento e pode diminuir a diferença de quatro pontos no confronto de domingo contra o lanterna Pisa, já rebaixado junto com o Hellas Verona (19º).

- Insulto racista -

Também neste sábado, a vitória da Udinese (9ª) por 2 a 0 sobre o Caliari foi marcada por um episódio de racismo.

O atacante inglês Keinan Davis, da Udinese, acusou o zagueiro do Cagliari Alberto Dossena de tê-lo chamado de "macaco".

"Esse racista covarde me chamou de macaco durante o jogo. Espero que a Serie A faça alguma coisa, mas vamos ver", escreveu Davis em sua conta no Instagram.

"O clube condena veementemente esse comportamento desprezível, que causa sérios danos à imagem e aos valores do esporte que amamos", se manifestou a Udinese em comunicado.

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Torino - Sassuolo 2 - 1

Sábado, 9 de maio

Cagliari - Udinese 0 - 2

Lazio - Inter 0 - 3

Lecce - Juventus 0 - 1

Domingo, 10 de maio

(07h30) Hellas Verona - Como

(10h00) Cremonese - Pisa

Fiorentina - Genoa

(13h00) Parma - Roma

(15h45) Milan - Atalanta

Segunda-feira, 11 de maio

(15h45) Napoli - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 85 36 27 4 5 85 31 54

2. Napoli 70 35 21 7 7 52 33 19

3. Juventus 68 36 19 11 6 59 30 29

4. Milan 67 35 19 10 6 48 29 19

5. Roma 64 35 20 4 11 52 29 23

6. Como 62 35 17 11 7 59 28 31

7. Atalanta 55 35 14 13 8 47 32 15

8. Lazio 51 36 13 12 11 39 37 2

9. Udinese 50 36 14 8 14 45 46 -1

10. Bologna 49 35 14 7 14 42 41 1

11. Sassuolo 49 36 14 7 15 44 46 -2

12. Torino 44 36 12 8 16 41 59 -18

13. Parma 42 35 10 12 13 25 42 -17

14. Genoa 40 35 10 10 15 40 48 -8

15. Fiorentina 37 35 8 13 14 38 49 -11

16. Cagliari 37 36 9 10 17 36 51 -15

17. Lecce 32 36 8 8 20 24 48 -24

18. Cremonese 28 35 6 10 19 27 53 -26

19. Hellas Verona 20 35 3 11 21 24 57 -33

20. Pisa 18 35 2 12 21 25 63 -38