Inscrições para a Maratona de Porto Alegre se encerram nesta sexta-feira

Maratona ocorre em 31 de maio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Tradicional prova do calendário de corridas do Rio Grande do Sul, a Maratona Internacional de Porto Alegre encerra suas inscrições para a 41ª edição na próxima sexta-feira (15). As provas serão no dia 30 e 31 de maio.

Conforme apurado por Zero Hora, restam cerca de 200 vagas, disponíveis no site do evento. O número total de inscritos será próximo de 30 mil pessoas.

As inscrições para a meia-maratona já estão esgotadas. Os kits serão entregue nos dias que antecedem as provas — entre quarta e sábado, ainda sem horários definidos.

Nem todos os 30 mil atletas irão participar da maratona ou da meia-maratona: ainda há provas de 10km, 5km e maratoninha (para crianças até 13 anos).

Nesta edição, serão distribuídos mais de R$ 1 milhão em premiação aos primeiros colocados. Nesse valor estão incluídos os R$ 150 mil para os grandes campeões (masculino e feminino) e o bônus de R$ 100 mil reservado por quebra de recorde de uma maratona realizada em solo brasileiro.

A Maratona de Porto Alegre é reconhecida por ter a menor altimetria (elevação) do Brasil — apenas 14m.

Serviço

Maratona Internacional de Porto Alegre