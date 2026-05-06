Independiente Rivadavia x Fluminense hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Rivadavia x Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6). Arte GZH

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6) pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre às 21h30min, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

Escalações para Idependiente Rivadavia x Fluminense

Independiente Rivadavia: Bolcato; Bonifácio, Villalba, Studer e Gómez; Bottari, Florentin, Fernández e Sartori; Villa e Arce. Técnico: Alfredo Berti

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Hercules, Alisson, Cannobio, Serna e Savarino;Castillo. Técnico: Luis Zubeldia.

Arbitragem para Independiente Rivadavia x Fluminense

Gustavo Tejera (URU), auxiliado por Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU). VAR: Antonio García (URU)

Onde assistir a Independiente Rivadavia x Fluminense

A partida será transmitida ao vivo no plano premium do Disney+.