Independiente Petrolero x Botafogo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Independiente Petrolero e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (20) pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 21h30min, no Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai.
Escalações para Independiente Petrolero x Botafogo
Independiente Petrolero: Johan Gutierrez, Leonardo Montenegro, Eduardo Porto, Luis Palma, Francisco Rodríguez, Daniel Rojas, Diego Vargas, Rudy Cardozo, Wille Barboza, Alan Mercado e Rodrigo Rivas. Técnico: Thiago Leitão.
Botafogo: Neto, Vitinho, Ferraresi, Barboza, Alex Telles, Huguinho, Medina, Montoro, Villalba, Kadir e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Onde assistir a Independiente Petrolero x Botafogo
A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+.
