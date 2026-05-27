Iga Świątek vence novamente em Roland Garros, mas saque preocupa

Świątek busca quinto título em Paris. THOMAS SAMSON / AFP

A campanha de Iga Świątek rumo à segunda semana em Roland Garros teve mais uma capítulo, nesta quarta-feira (27), com uma vitória sobre a tcheca Sara Bejlek, parciais de 6/2, 6/3, em uma hora e 33 minutos.

Com a vitória, a dona de quatro títulos no saibro parisiense ampliou seu retrospecto contra canhotas para 40 vitórias e apenas cinco derrotas em todos os níveis de torneio.

Mas apesar de duas vitórias por 2 a 0, a ex-número 1 do ranking da WTA tem um preocupação para as partidas seguintes do torneio. Nas duas rodadas ela perdeu um total de oito games, sendo seis deles em seu saque, incluindo um quando sacava para fechar o primeiro set contra Bejlek.

Na terceira rodada, Iga Świątek vai encarar a compatriota Magda Linette, que eliminou a campeã da edição de 2017, a letã Jeļena Ostapenko, por 2 a 1, parciais de 6/2, 2/6 e 6/2, em uma hora e 58 minutos.

Outros resultados da quarta-feira:

Simples feminino - 2ª rodada:

Viktorija Golubic (SUI) 2 x 0 Alycia Parks (EUA) - 6/2 e 6/2

Marie Bouzková (CZE) 2 x 0 Francesca Jones (GBR) - 6/0 e 7/6 (7-3)