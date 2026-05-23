Hull City volta à Premier League depois de quase uma década

O Hull City venceu o Middlesbrough por 1 a 0 neste sábado (23), na final da repescagem de acesso, em Wembley, e vai disputar a Premier League na próxima temporada.

Os 'Tigers' foram dominados pelo 'Boro' em um jogo com poucas chances que foi decidido pelo gol nos acréscimos de Oliver McBurnie (90'+5), vice-artilheiro da Championship (2ª divisão inglesa).

O Hull City, que terminou em sexto lugar na temporada regular, retornará assim à Premier League, da qual saiu após o rebaixamento em 2017.

O clube chegou a cair para a terceira divisão em 2020, antes de retornar à Championship um ano depois.

Na semifinal da repescagem, o Hull eliminou o Millwall, que foi o terceiro na tabela, e agora venceu o Middlesbrough, que terminou em quinto.

O Middlesbrough havia sido inicialmente eliminado na semifinal da repescagem, mas foi autorizado a jogar esta final devido a uma punição contra o Southampton, que violou as regras espionando o treino do adversário.

Coventry e Ipswich, primeiro e segundo colocados respectivamente na Championship, já haviam garantido o acesso direto à Premier League.