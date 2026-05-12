Houston transforma seu estádio para a Copa do Mundo e prepara força policial multilíngue

Houston está transformando o estádio dos Texans, da NFL, em um campo de futebol com gramado natural, protegendo suas ruas do calor dos meses de verão e preparando sua força policial para responder em 50 idiomas, em preparação para a Copa do Mundo.

A quarta maior cidade dos Estados Unidos, onde vivem 2,3 milhões de habitantes, vai sediar cinco partidas da fase de grupos, contando com a presença de protagonistas como a Alemanha de Florian Wirtz, Portugal de Cristiano Ronaldo e a Holanda de Virgil van Dijk.

A cidade também servirá de palco para uma partida da fase de 16-avos e outra das oitavas de final, em um torneio que terá seu pontapé inicial em menos de um mês, no dia 11 de junho.

"Em Houston, a tetracampeã Alemanha enfrentará a estreante no torneio, Curaçao. À medida que o evento se aproxima e a expectativa cresce, podemos afirmar: Houston está pronta", disse na segunda-feira Chris Canetti, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Fifa em Houston.

Na zona sul da cidade, o NRG Stadium, rebatizado como 'Houston Stadium' para a Copa do Mundo, está passando por uma reformulação em seu gramado, que costuma ser sintético e é demarcado em jardas.

Conforme explicou à AFP Hussain Naqi, gerente-geral do NRG Park (o complexo que abriga o estádio), o campo foi reconfigurado, deixando espaços "para permitir escanteios e arremessos laterais".

- Cuidados com o gramado -

Naqi lembra que Houston já sediou partidas da Copa América, assim como amistosos internacionais entre clubes. "Quando este estádio foi construído originalmente, ele contava com grama natural. Então sabemos o que estamos fazendo", afirmou.

Para esta Copa do Mundo, o estádio de Houston voltará a contar com um gramado natural, um "sistema de aeração subsuperficial" foi instalado para "auxiliar o crescimento do campo e garantir que a grama permaneça o mais saudável possível ao longo da competição".

Além disso, eles reativarão seus sistemas de irrigação já existentes. Na segunda-feira, tubulações brancas ainda eram visíveis, enquanto trabalhadores operando maquinário pesado cobriam seções do campo com terra.

Naqi explicou que o comitê organizador está importando dos Países Baixos um produto chamado grolites, um condicionador de solo mineral de alto desempenho, para ajudar a promover o crescimento do gramado.

Além disso, "o teto do estádio ficará fechado, é um gramado de clima frio, que está sendo trazido de Denver [Colorado]", acrescentou.

- Calor -

Embora o estádio possua climatização, as ruas de Houston provavelmente terão uma temperatura sufocante no verão, quando a sensação térmica frequentemente ronda os 40ºC.

"Estamos trabalhando na adaptação de nossos espaços públicos para implementar medidas que ajudem a reduzir as temperaturas ambientes. E os elementos mais importantes nesse sentido são a sombra e a vegetação", explica Kris Larson, diretor executivo da Houston Downtown+, organização dedicada à revitalização da cidade, em entrevista à AFP.

Ao longo do último ano, tiveram início as obras em diversas ruas do centro da cidade para a instalação do que está sendo chamado de "corredores de resfriamento", áreas que contam com árvores e estruturas projetadas para oferecer abrigo aos pedestres.

Todas as obras de construção têm conclusão prevista para o início da Copa e a ideia, explicou Larson, é que essas estruturas permaneçam como um legado duradouro. A cidade sediará sua primeira partida no dia 14 de junho, entre Alemanha e Curaçao.

- Em 50 idiomas -

Enquanto isso, policiais de Houston utilizarão em seus uniformes, na altura do peito, um dispositivo capaz de realizar traduções simultâneas em 50 idiomas para auxiliar os turistas.

O dispositivo detecta o idioma original de quem fala e o traduz para o inglês para o policial, que por sua vez responde em inglês, e o dispositivo traduz a resposta de volta para o idioma original, o do ouvinte.

"Já o testamos em alemão, holandês, chinês e espanhol também. E, é claro, ele funciona", disse à AFP Ban Tien, chefe da Polícia de Trânsito Metropolitano do Condado de Harris (onde Houston está localizada).

E, ao contrário de Nova Jersey, onde as tarifas de trem para quem viaja rumo ao MetLife Stadium, nos arredores da cidade de Nova York, aumentarão em oito vezes, chegando a US$ 105 (R$ 515,6 na cotação atual), Houston se juntou à Filadélfia na decisão de manter inalterados os preços de seu transporte.

"Nossos preços permanecem os mesmos. Isso não vai mudar. Oferecemos transporte acessível para todos. É isso que faz de Houston um lugar tão acolhedor", explicou Anna Carpenter, da METRO, a agência de transporte público da cidade.

Isso corresponde a US$ 1,25 (R$ 6,14) para os serviços locais de ônibus e metrô, e a US$ 4,50 (R$ 22,10) para o ônibus que faz o trajeto do aeroporto até o centro da cidade.