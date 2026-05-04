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Henrique Avancini comemora sua primeira vitória em competições de ciclismo de estrada: "Sei o gosto de vencer"

Avancini é o primeiro brasileiro a vencer o Tour de Gila, tradicional prova realizada em cinco etapas no Novo México.

André Silva

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