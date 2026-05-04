Henrique Avancini comemora sua primeira vitória em competições de ciclismo de estrada: "Sei o gosto de vencer"

Avancini e o troféu de campeão. Tour Of The Gila / Divulgação

Um dos principais nomes do ciclismo brasileiro, Henrique Avancini venceu o Tour de Gila, competição disputada desde 1987 no Estado do Novo México, nos Estados Unidos.

Avancini foi campeão mundial de ciclismo mountain bike em 2018 e 2023 e se aposentou após a conquista do bicampeonato. Ao retomar a carreira passou para as provas de estrada e agora soma sua primeira vitória.

— Sei o gosto de vencer. Venci 140 vezes provas UCI Elite, mas hoje conquistei minha primeira na estrada:

Campeão do Tour of the Gila 2026.

Conquistei muita coisa no esporte, e essa tem um significado muito especial — escreveu o ciclista de 37 anos em suas redes sociais.

Atleta olímpico nos Jogos de Tóquio, quando terminou em 13º lugar, Avancini destacou o recomeço na carreira.



— Depois de 18 meses de aposentadoria, comecei a competir na estrada e 14 meses depois conquisto nossa primeira vitória. Corrida tradicional, em altitude, contra equipes muito mais experientes e estruturadas. Viemos com um objetivo ambicioso: correr pra ganhar. A postura dos parceiros na estrada foi contagiante. Do jeito mais improvável, deixamos uma marca na história do nosso ciclismo.

Para conquistar o título da prova realizada em cinco etapas, o brasileiro foi quarto no contrarrelógio (26 km), quinto na montanha, 15º na estrada, 10º na etapa critério e terceiro na Gila Monster, o último e mais importante dos estágios.

Henrique Avancini é o primeiro brasileiro a ganhar prova e o terceiro sul-americano, após os colombianos José Robles (1993) e Gregorio Ladino (2008).

Confira o Top 5 do Tour de Gila:

1 - Henrique Avancini (BRA) 12h29min06seg

2 - Kieran Haug (EUA) - 12h29min30seg

3 - Diego Camargo (COL) - 12h29min43seg

4 - Samuel Florez (COL - 12h30min22seg

5 - Robinson López (COL) - 12h30min44seg