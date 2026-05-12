Hamburgo nomeia Kathleen Krüger como sua primeira diretora esportiva

O Hamburgo anunciou, nesta terça-feira (12), a nomeação de Kathleen Krüger como a nova diretora esportiva do clube, que se torna assim a primeira mulher a assumir um cargo de tamanha relevância em uma equipe do futebol alemão.

Krüger, de 40 anos, passou as últimas duas décadas trabalhando no Bayern de Munique, onde sua função mais recente envolvia a gestão organizacional.

No gigante bávaro, ela trabalhou ao lado de diversos treinadores renomados, incluindo Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick e Jupp Heynckes.

"Com sua chegada, ela se torna a primeira diretora esportiva na história da Bundesliga", escreveu o Hamburgo no comunicado que anunciava a nomeação.

Krüger, que disputou 33 partidas pela equipe feminina do Bayern antes de se aposentar em 2009 com apenas 24 anos, sucede Stefan Kuntz, que deixou o clube em janeiro.

"Estou muito feliz com a confiança depositada em mim. É um verdadeiro privilégio poder desempenhar um papel decisivo na construção do futuro do Hamburgo, um dos maiores do futebol alemão", afirmou ela no comunicado.

O Hamburgo é um dos clubes tradicionais da Bundesliga, embora, nos últimos anos, tenha enfrentado dificuldades esportivas que levaram ao seu primeiro rebaixamento na história.

Após sete anos na segunda divisão, o clube retornou à elite em 2025 e já garantiu sua permanência na Bundesliga para a próxima temporada.

A nomeação de mulheres para o cargo de diretoras esportivas é rara no futebol masculino. Helena Costa ocupa atualmente essa posição no Estoril, clube da primeira divisão portuguesa, tendo sido nomeada em janeiro de 2025.

Outro clube da Bundesliga, o Union Berlin, já havia feito história em abril ao nomear Marie-Louise Eta como treinadora da equipe principal. Ela se tornou a primeira mulher a comandar um time em uma das grandes ligas europeias.

E, em janeiro passado, o RB Leipzig nomeou a ex-jogadora da seleção suíça Tatjana Haenni como diretora geral, a primeira mulher a ocupar esse cargo na história da Bundesliga.

O papel do diretor esportivo é fundamental nos clubes alemães, pois cabe a ele definir a direção estratégica do clube e supervisionar a contratação de jogadores, tarefas que, em outras ligas, são por vezes desempenhadas pelos treinadores.