Hakimi tenta evitar julgamento por acusação de estupro

O lateral Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, que enfrenta um processo por um suposto estupro tentará obter a rejeição do caso pelo tribunal, informou uma fonte próxima ao caso à AFP.

Uma audiência no Tribunal de Apelação de Versalles, oeste de Paris, examinará o caso do jogador marroquino de 27 anos, que deve ser julgado por um suposto estupro.

Segundo a mesma fonte, a decisão do tribunal será divulgada até 19 de junho, o que significa que o jogador marroquino tomará conhecimento durante a Copa do Mundo.

Se o recurso for rejeitado e as acusações não forem reclassificadas como outro crime, o jogador será julgado em uma data que ainda será determinada.

Em fevereiro de 2023, uma mulher de 24 anos denunciou para a polícia que Hakimi a havia estuprado.

O jogador foi formalmente acusado, colocado sob controle judicial e, finalmente, enviado a julgamento em fevereiro. Hakimi nega qualquer crime.

Procurada pela AFP, a advogada do jogador, Fanny Colin, se recusou a fazer comentários.

Durante uma das audiências, Colin alegou que "a acusação se baseia unicamente na palavra de uma mulher que atrapalhou todas as investigações, se recusou a se submeter a qualquer exame médico e teste de DNA, e se negou a fornecer o nome de testemunhas-chave".

A denunciante declarou que conheceu Hakimi em janeiro de 2023 pelo Instagram e que foi à casa dele em um taxi solicitado pelo jogador, segundo então uma fonte policial.

Ela afirmou que o jogador a beijou, a tocou sem o seu consentimento e depois a estuprou.

Segundo a versão dela, depois ela conseguiu enviar uma mensagem de texto para uma amiga, que foi buscá-la.