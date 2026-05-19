Gustavo Heide passa pela estreia no qualifying de Roland Garros

Heide é o número 187 do ranking. Luiz Cândido / Divulgação/CBT

O paulista Gustavo Heide passou pela estreia no qualifying do Aberto da França, em Roland Garros.

Nesta terça-feira (19), o número 187 do ranking mundial derrotou o francês Dan Added (230º) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0, em 63 minutos de jogo.

Seu próximo adversário será o austríaco de descendência bielorrussa Jurij Rodionov, que é o 158º do mundo, e que eliminou o sérvio Dušan Lajović por 6/2 e 7/5.

Em 2024, Heide conseguiu vencer os três jogos e furar o quali em Roland Garros, mas acabou eliminado pelo argentino Sebastián Báez, na primeira rodada.

Agora, o Brasil já conta com três jogadores na segunda rodada do quali em Paris. Além de Heide, Pedro Boscardin e João Lucas Reis também estrearam vencendo.