Gustavo Heide estreia com vitória em Challenger na Itália

Heide venceu de virada. Circolo Tennis Francavilla Al Mare Sporting Club / Internazionali d'Abruzzo /Divulgação

O brasileiro Gustavo Heide começou com vitória, sua campanha no Abruzzo Open, torneio de nível challenger da ATP, disputado na cidade italiana de Francavilla al Mare.

Terceiro melhor do Brasil no ranking mundial, o paulista venceu o francês Lilian Marmousez, 314º do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/0 e 6/0, após uma hora e 29 minutos de jogo.

Número 209 na classificação da ATP, Heide já ganha nove posições com a vitória na primeira rodada e, caso supere seu próximo rival, o grego Stefanos Sakellaridis, irá ultrapassar o pernambucano João Lucas Reis e se tornar o segundo brasileiro no ranking, atrás apenas de João Fonseca.