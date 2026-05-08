Gustavo Heide é semifinalista em Challenger na Itália

Heide faz excelente campanha e vai ganhando posições no ranking. Circolo Tennis Francavilla Al Mare Sporting Club / Internazionali d'Abruzzo /Divulgação

O paulista Gustavo Heide está nas semifinais do Abruzzo Open, torneio de nível challenger da ATP, disputado na cidade italiana de Francavilla al Mare.

Terceiro melhor brasileiro no ranking mundial, ele venceu o tcheco Martin Krumich, nesta sexta-feira (8), por 6/4 e 6/2, em jogo que teve uma hora e 31 minutos de duração.

Número 209 na classificação da ATP, Heide está ganhando 16 posições com a vaga na semifinal e se tornando o número 2 do Brasil. Se avançar à decisão, deverá subir outras nove colocações. Se conquistar o título, poderá atingir o 169º lugar.

Próximo rival

Em busca de vaga na final, Heide vai encarar o dinamarquês August Holmgren, que ocupa atualmente a 167ª posição na classificação da ATP.