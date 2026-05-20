Gustavo Heide e Pedro Boscardin são eliminados no qualifying de Roland Garros

Após uma excelente primeira rodada, com quatro vitórias em quatro jogos, o tênis brasileiro não começou bem a segunda rodada do qualifying do Aberto da França.
Nesta terça-feira (20), em Roland Garros, o paulista Gustavo Heide foi derrotado pelo austríaco de descendência bielorrussa Jurij Rodionov, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma hora e 28 minutos e deu adeus às chances de voltar a disputar o Grand Slam francês.
Rodionov agora aguarda o vencedor do confronto entre o português Henrique Rocha e o croata Borna Gojo, para saber contra quem irá decidir a vaga na chave principal.
Boscardin leva virada
O catarinense Pedro Boscardin foi o segundo brasileiro em quadra. Após vencer o o georgiano Nikoloz Basilashvili, que em maio de 2016 chegou ao 16º lugar no ranking mundial, ele acabou levando uma virada do canadense Alexis Galarneau (194º), com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em jogo que teve duas horas e 37 minutos de duração.
Galarneau decidirá uma vaga na chave de Roland Garros contra o italiano Federico Cinà, que eliminou o australiano Bernard Tomic por 6/2 e 6/4.
Demais brasileiros
Ainda nesta quarta, o paranaense Thiago Wild e o pernambucano João Lucas Reis irão jogar em busca de classificação para a rodada decisiva do qualificatório.