Gustavo Heide é finalista em Challenger na Itália

O paulista Gustavo Heide está nas semifinais do Abruzzo Open, torneio de nível challenger da ATP, disputado na cidade italiana de Francavilla al Mare. Neste sábado (9), ele venceu o dinamarquês August Holmgren, que ocupa atualmente a 167ª posição no ranking, por 2 a 1, parciais de 6/4, 1/6 e 6/1, após uma hora e 50 minutos de partida.
Na decisão programada para o domingo (10), às 6h30 (de Brasília), o brasileiro vai enfrentar o argentino Facundo Díaz Acosta, 179º do mundo, que bateu o estadunidense Ryan Seggerman (1046º) por 6/3 e 6/0.
Com o resultado, Heide já está ganhando 24 colocações no ranking da ATP e chegando ao 185º lugar. Esta foi a nona vitória consecutiva do brasileiro, que foi campeão do Challenger de Campinas, em abril. Se conquistar o quarto título da carreira neste nível, ele irá chegar ao 171º posto.
Seu rival na decisão, Díaz Acosta, tem um título de ATP 250 na carreira e outros sete em torneios challenger, incluindo o São Léo Open, em São Leopoldo, em março deste ano. Em abril de 2024, ele atingiu a 47ª posição mundial.