Guilherme Caribé faz sexto melhor tempo do mundo em 2026 nos  100 metros livre

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Caribé fez excelente tempo. Satiro Sodré / Divulgação/CBDA/SSPress

Guilherme Caribé foi o grande destaque do terceiro dia de provas do Troféu Maria Lenk de Natação, que está sendo disputado no Parque Aquático Julio de Lamare, no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira (20), o nadador da Unisanta (SP) completou os 100 metros livre em 47seg60, garantiu índice para o Campeonato Pan-Pacífico e assinalou a sexta melhor marca de 2026 na prova.

Vice-campeão mundial em 2017 dos 50 metros peito e bronze em 2019, João Luiz Gomes Júnior fez história. Aos 40 anos e pouco mais de um ano após se aposentar, ele voltou em grande estilo e assegurou classificação para o Pan-Pacífico ainda nas eliminatórias da manhã, ao marcar 26seg92. À noite, o ele confirmou o favoritismo e conquistou o título com o tempo de 27seg15.

Com os resultados desta quarta, a seleção brasileira já soma nove atletas classificados para o Pan-Pacífico, que acontecerá entre 12 e 15 de agosto na cidade de Irvine, nos Estados Unidos.

Já a seleção júnior que disputará para o Pan-Pacífico da categoria também ganhou novos nomes: Kauã Carvalho atingiu índice nos 50 metros peito. Já Celso Santos confirmou vaga nos 100 metros livre, enquanto Pedro Medrado também alcançou seu objetivo nos 400 metros medley.

Confira os resultados desta quarta no Troféu Maria Lenk:

João Luiz Gomes Jr , de 40 anos, garantiu índice para o Pan-Pacífico. Satiro Sodré / Divulgação/CBDA/SSPress

100 metros livre feminino

Ouro - Giovana Reis (Tijuca Tênis Clube-RJ) - 54seg89

Prata - Stephanie Balduccini (Unisanta-SP) - 55seg01

Bronze - Luanna Oliveira (Minas Tênis Clube-MG) - 55seg11

* A estadunidense Cadence Vincent (Pinheiros-SP) venceu a prova com 54seg30, mas por ser estrangeira e se tratar de competição nacional não pode ser considerada campeã.

100 metros livre masculino

Ouro - Guilherme Caribé (Unisanta-SP) - 47seg60

Prata - Breno Correia (Pinheiros-SP) - 48seg76

Bronze - Marco Antônio Ferreira Jr (Unisanta-SP) - 49seg14

50 metros peito feminino

Ouro - Gabrielle Assis (Sesc-RJ) - 31seg83

Prata - Manuela Ballan (Pinheiros-SP) - 32seg32

Bronze - Bruna Leme (Minas Tênis Clube-MG) - 32seg41

* A venezuelana Mercedes Salazar (Pinheiros-SP) fez 32seg11 e terminou em segundo. Por ser estrangeira e se tratar de competição nacional, ela foi premiada, mas não pode ser colocada como medalhista.

50 metros peito masculino

Ouro - João Luiz Gomes Jr (Pinheiros-SP) - 27seg15

Prata - Kauã Carvalho (Sesi-SP) - 27seg30

Bronze - Caio Pumputis (Pinheiros-SP) - 27seg54

* O ucraniano Volodymyr Lisovets (Paineiras do Morumby-SP) fez 27seg20 e terminou em segundo. Por ser estrangeiro e se tratar de competição nacional, ele foi premiado, mas não pode ser colocado como medalhista.

400 metros medley feminino

Ouro - Ágatha Amaral (Minas Tênis Clube-MG) - 4min44seg26

Prata - Gabrielle Roncatto (Unisanta-SP) - 4min48seg64

Bronze - Mariana Costa (Pinheiros-SP) - 4min49seg05

400 metros medley masculino

Ouro - Stephan Steverink (Flamengo-RJ) - 4min16seg10

Prata - Brandonn Almeida (Sesc-RJ) - 4min19seg64

Bronze - Pedro Medrado (Flamengo-RJ) - 4min21seg09

* O estadunidense Thomas Riley (Iate Clube de Brasília-DF) fez 4min17seg64 e terminou em segundo. Por ser estrangeiro e se tratar de competição nacional, ele foi premiado, mas não pode ser colocado como medalhista.