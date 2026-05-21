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Guilherme Caribé faz sexto melhor tempo do mundo em 2026 nos  100 metros livre

Caribé e João Luiz Gomes Jr asseguraram índices para o Pan-Pacífico, elevando a seleção brasileira a nove classificados.

André Silva

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