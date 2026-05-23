Guilherme Caribé faz 10º melhor tempo do mundo em 2026 nos 50 metros livre

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Caribé está entre os principais velocistas do mundo. Satiro Sodré / Divulgação/SSPress/CBDA

Guilherme Caribé voltou a ser destaque no Troféu Maria Lenk - Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. Nessa sexta-feira (22), ele garantiu mais um índice para o Campeonato Pan-Pacífico ao vencer os 50 metros livre com 21seg75, na piscina do Parque Aquático Julio de Lamare, no Rio de Janeiro.

Após já ter assegurado vaga nos 100 metros livre, Caribé se classificou nos 50 metros, com o 10º melhor tempo do mundo em 2026.

Volta de Nicholas Santos

Aos 46 anos e depois de quatro anos de aposentadoria, Nicholas Santos está de volta às piscinas. O tetracampeão mundial dos 50 metros borboleta participou das eliminatórias dos 50 metros livre para dar o primeiro "tiro" da sua especialidade. Ele marcou 23seg46 e não avançou para as finais.

Pan-Pacífico Júnior

Davi Vallim voltou a alcançar índice e se consolidou como o atleta com mais marcas obtidas para o Pan-Pacífico Júnior até o momento. Desta vez, a classificação veio nos 200 metros medley, prova em que registrou 2min01seg64.

Vallim já havia conquistado índices anteriormente nos 100 metros borboleta, 50 metros costas e 100 metros costas.

Confira os resultados da sexta-feira:

Leonardo de Deus comemora vitória nos 200 metros borboleta. Satiro Sodré / Divulgação/SSPress/CBDA

50 metros livre masculino

Ouro: Guilherme Caribé (Unisanta-SP) - 21seg75

Prata: Pedro Spajari (Jurerê Sports Center-SC) - 22seg14

Bronze: Davi Carvalho (Fluminense-RJ) - 22seg40

200 metros medley feminino

Ouro: Ágatha Amaral (Minas Tênis Clube) - 2min15seg82

Prata: Manuela Astori (Fluminense-RJ) - 2min18seg09

Bronze: Nathália Almeida (Unisanta-SP) - 2min18seg17

200 metros medley masculino

Ouro: Leonardo Santos (Pinheiros-SP) - 1min59seg68

Prata: Gabriel Machuco (Sesi-SP) - 1min59seg74

Bronze: Davi Vallim (Minas Tênis Clube-MG) - 2min01seg64

* O espanhol Hugo González (Minas Tênis Clube-MG) terminou a prova com 1min58seg87 e foi o vencedor, mas por ser estrangeiro e se tratar de competição nacional não pode ser considerado medalhista, mesmo sendo premiado no pódio.

50 metros livre feminino

Ouro: Lorrane Ferreira (Sesi-SP) - 25seg09

Prata: Luanna Martins (Minas Tênis Clube-MG) - 25seg32

Bronze: Etiene Medeiros (Sesi-SP) - 25seg66

* A estadunidense Cadence Vincent (Pinheiros-SP) venceu a prova com 24seg86 e por ser estrangeira e se tratar de competição nacional não pode ser considerada medalhista, mesmo sendo premiada no pódio. Como a argentina Andrea Berrino (Jurerê Sports Center-SC) ficou na quarta posição com 25seg47, o bronze foi para a quinta colocada.

200 metros borboleta feminino

Ouro: Maria Luzia Pessanha (Pinheiros-SP) - 2min14seg34

Prata: Joice Otero (Flamengo-RJ) - 2min14seg81

Bronze: Mariana Costa (Pinheiros-SP) - 2min14seg95

200 metros borboleta masculino

Ouro: Leonardo de Deus (Unisanta-SP) - 1min57seg65

Prata: Pedro Buch (Minhas Tênis Clube-MG) - 1min57seg71

Bronze: Gustavo Saldo (Minas Tênis Clube-MG) - 1min58seg00