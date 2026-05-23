Guilherme Caribé faz 10º melhor tempo do mundo em 2026 nos 50 metros livre

Guilherme Caribé voltou a ser destaque no Troféu Maria Lenk - Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. Nessa sexta-feira (22), ele garantiu mais um índice para o Campeonato Pan-Pacífico ao vencer os 50 metros livre com 21seg75, na piscina do Parque Aquático Julio de Lamare, no Rio de Janeiro.
Após já ter assegurado vaga nos 100 metros livre, Caribé se classificou nos 50 metros, com o 10º melhor tempo do mundo em 2026.
Volta de Nicholas Santos
Aos 46 anos e depois de quatro anos de aposentadoria, Nicholas Santos está de volta às piscinas. O tetracampeão mundial dos 50 metros borboleta participou das eliminatórias dos 50 metros livre para dar o primeiro "tiro" da sua especialidade. Ele marcou 23seg46 e não avançou para as finais.
Pan-Pacífico Júnior
Davi Vallim voltou a alcançar índice e se consolidou como o atleta com mais marcas obtidas para o Pan-Pacífico Júnior até o momento. Desta vez, a classificação veio nos 200 metros medley, prova em que registrou 2min01seg64.
Vallim já havia conquistado índices anteriormente nos 100 metros borboleta, 50 metros costas e 100 metros costas.
Confira os resultados da sexta-feira:
50 metros livre masculino
- Ouro: Guilherme Caribé (Unisanta-SP) - 21seg75
- Prata: Pedro Spajari (Jurerê Sports Center-SC) - 22seg14
- Bronze: Davi Carvalho (Fluminense-RJ) - 22seg40
200 metros medley feminino
- Ouro: Ágatha Amaral (Minas Tênis Clube) - 2min15seg82
- Prata: Manuela Astori (Fluminense-RJ) - 2min18seg09
- Bronze: Nathália Almeida (Unisanta-SP) - 2min18seg17
200 metros medley masculino
- Ouro: Leonardo Santos (Pinheiros-SP) - 1min59seg68
- Prata: Gabriel Machuco (Sesi-SP) - 1min59seg74
- Bronze: Davi Vallim (Minas Tênis Clube-MG) - 2min01seg64
* O espanhol Hugo González (Minas Tênis Clube-MG) terminou a prova com 1min58seg87 e foi o vencedor, mas por ser estrangeiro e se tratar de competição nacional não pode ser considerado medalhista, mesmo sendo premiado no pódio.
50 metros livre feminino
- Ouro: Lorrane Ferreira (Sesi-SP) - 25seg09
- Prata: Luanna Martins (Minas Tênis Clube-MG) - 25seg32
- Bronze: Etiene Medeiros (Sesi-SP) - 25seg66
* A estadunidense Cadence Vincent (Pinheiros-SP) venceu a prova com 24seg86 e por ser estrangeira e se tratar de competição nacional não pode ser considerada medalhista, mesmo sendo premiada no pódio. Como a argentina Andrea Berrino (Jurerê Sports Center-SC) ficou na quarta posição com 25seg47, o bronze foi para a quinta colocada.
200 metros borboleta feminino
- Ouro: Maria Luzia Pessanha (Pinheiros-SP) - 2min14seg34
- Prata: Joice Otero (Flamengo-RJ) - 2min14seg81
- Bronze: Mariana Costa (Pinheiros-SP) - 2min14seg95
200 metros borboleta masculino
- Ouro: Leonardo de Deus (Unisanta-SP) - 1min57seg65
- Prata: Pedro Buch (Minhas Tênis Clube-MG) - 1min57seg71
- Bronze: Gustavo Saldo (Minas Tênis Clube-MG) - 1min58seg00