Gre-Nal na Copa do Brasil? Saiba quando será o sorteio das oitavas de final

Grêmio e Inter estão classificados para as oitavas de final. Kin Saito / CBF/Divulgação

Grêmio e Inter confirmaram o favoritismo na quinta fase da Copa do Brasil e garantiram a classificação para as oitavas de final. Agora, ambas as equipes aguardam o sorteio da CBF para saber o próximo adversário no torneio.

Ele será realizado no dia 26 de maio, na sede da entidade. Os clubes também já sabem que os jogos da próxima fase estão previstos para agosto. As partidas de ida nos dias 1° e 2, enquanto os jogos de volta devem ocorrer em 5 e 6.

Nas oitavas de final, o sorteio terá pote único. Ou seja, todas as equipes podem se enfrentar, inclusive Grêmio e Inter. Também será sorteado o mando de campo dos dois jogos.

Na quinta fase, o Inter passou pelo Athletic, de Minas Gerais, com duas vitórias. Já o Grêmio também venceu os dois jogos e eliminou o Confiança, de Sergipe.

Equipes classificadas para as oitavas de final

Inter

Fluminense

Cruzeiro

Juventude

Vasco da Gama

Santos

Mirassol

Palmeiras

Atlético-MG

Remo

Chapecoense

Grêmio

Athletico-PR

Corinthians

Fortaleza

Vitória