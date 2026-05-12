Goleiro que disputa vaga com Weverton na Seleção Brasileira leva gol bizarro em clássico; veja lance

Na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa, Bento sofreu um gol bizarro em clássico saudita nesta terça-feira (12). O goleiro é concorrente direto de Weverton, do Grêmio, na busca por uma vaga na Amarelinha para o Mundial. Veja o lance acima.
Goleiro do Al-Nassr, Bento cedeu o empate ao Al-Hilal nos acréscimos. Ao sair do gol e tentar afastar um lateral, o goleiro jogou a bola contra o próprio gol.
O gol contra do brasileiro evitou a conquista do título antecipado de sua equipe. Apesar da falha, Bento é bem cotado para estar na Copa do Mundo de 2026. O goleiro ex-Athletico esteve em todas as convocações de Carlo Ancelotti.
Os goleiros da pré-lista de Ancelotti
- Alisson (Liverpool);
- John (Nottingham Forest)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corithians)
- Weverton (Grêmio)