Esportes

Caso de polícia
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Goleiro Bruno Fernandes é preso no Rio de Janeiro após dois meses foragido

Condenado pelo homicídio de Eliza Samudio, ele teria descumprido regras da liberdade condicional em março e foi localizado pela polícia em São Pedro da Aldeia

Zero Hora

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