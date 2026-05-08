Goleiro Bruno Fernandes é preso no Rio de Janeiro após dois meses foragido

Foragido da Justiça há dois meses, o goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio de Eliza Samudio, foi preso pela polícia no fim da noite de quinta-feira (7) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.
De acordo com o site g1.com, Bruno foi localizado pela Polícia Militar no bairro Porto da Aldeia e não resistiu à prisão. Ele foi conduzido para a delegacia da região, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido desde 5 de março.
O ex-jogador passou a ser considerado foragido após descumprir regras da liberdade condicional em fevereiro, quando teria viajado para o Acre sem autorização judicial. Ele foi contratado pelo Vasco-AC e foi titular em jogo da primeira fase da Copa do Brasil, quando o clube foi eliminado pelo Velo Clube nos pênaltis.
Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Bruno ainda teria deixado de atualizar o endereço por três anos e não respeitou os horários de recolhimento, além de frequentar locais proibidos, como um jogo do Maracanã.
O ex-jogador do Flamengo foi preso em 2010 em razão da morte da ex-namorada, Eliza Samudio, que era mãe de seu filho. O crime teve repercussão mundial, com Bruno sendo condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza. Ele ficou preso em regime fechado entre 2010 e 2019, até progredir para o semiaberto. Em 2023, alcançou a liberdade condicional.