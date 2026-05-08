Goleiro Bruno Fernandes é preso no Rio de Janeiro após dois meses foragido

Goleiro Bruno estava foragido há dois meses. Marcelo Albert / TJMG

Foragido da Justiça há dois meses, o goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio de Eliza Samudio, foi preso pela polícia no fim da noite de quinta-feira (7) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com o site g1.com, Bruno foi localizado pela Polícia Militar no bairro Porto da Aldeia e não resistiu à prisão. Ele foi conduzido para a delegacia da região, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido desde 5 de março.

O ex-jogador passou a ser considerado foragido após descumprir regras da liberdade condicional em fevereiro, quando teria viajado para o Acre sem autorização judicial. Ele foi contratado pelo Vasco-AC e foi titular em jogo da primeira fase da Copa do Brasil, quando o clube foi eliminado pelo Velo Clube nos pênaltis.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Bruno ainda teria deixado de atualizar o endereço por três anos e não respeitou os horários de recolhimento, além de frequentar locais proibidos, como um jogo do Maracanã.