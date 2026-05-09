Goiás bate Vila Nova, quebra invencibilidade do rival e deixa zona de rebaixamento da Série B

No clássico goiano da 8ª rodada da Série B, quem se deu bem foi o Goiás. Jogando no estádio Hailé Pinheiro, o time de Daniel Paulista se firmou e superou o até então invicto Vila Nova por 1 a 0, deixando o Z-4 e se recuperando de uma longa sequência ruim na competição nacional. Com o resultado, além de quebrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas, o Goiás foi a 10 pontos e se afastou da zona de rebaixamento, passando a olhar para a parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Vila Nova, que ainda não havia sido derrotado, parou em 13 pontos, chega a três jogos sem vitória e perdeu a chance de retomar a liderança.

O clássico começou agitado. Logo no primeiro minuto, Jean Carlos arriscou de longe e obrigou Helton Leite a fazer boa defesa. Após um longo período sem muitas chances, o time da casa voltou a criar perigo aos 32 e 33, com Jean Carlos e Lucas Lima, que mandaram muito perto do gol. Assim, o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para a segunda etapa, o cenário seguiu o mesmo: o Goiás dominou o setor de ataque e não deu chances para o Vila Nova. O cenário, entretanto, mudou aos 22, quando Ramon Menezes fez falta em Dellatorre, recebeu o segundo amarelo, e deixou o time da casa com um a menos em campo.

Com vantagem numérica, o Vila Nova se lançou ao ataque, o que custou caro. Aos 33, em contra-ataque, Diego Caito avançou pela direita e cruzou na medida para Anselmo Ramon, que de primeira, mandou para o fundo do gol e colocou o Goiás em vantagem no placar.

Aos 47, o VAR voltou a trabalhar em falta de Rodrigo Soares em Ryan, mas o árbitro decidiu dar apenas amarelo após a análise. Nos minutos finais, o visitante passou a se lançar completamente ao ataque em busca do empate. No entanto, o Goiás se fechou na defesa e garantiu a vitória.

As equipes voltam a campo para a nona rodada da Série B 2026 apenas no próximo final de semana. No sábado (16), o Goiás volta ao Hailé Pinheiro para encarar o Botafogo-SP, a partir das 18h30. No dia seguinte, às 18h, é a vez do Vila Nova receber o Avaí, no Onésio Brasileiro Alvarenga.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 VILA NOVA

GOIÁS - Tadeu; Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Djalma (Diego Caito); Baldória (Lourenço), Lucas Rodrigues, Gegê e Lucas Lima (Luiz Felipe); Kadu Sousa (Anselmo Ramon) e Jean Carlos (Bruno Sávio). Técnico: Daniel Paulista.

VILA NOVA - Helton Leite; Hayner (Elias), Tiago Pagnussat, Anderson Jesus e Higor (Willian Formiga); Dudu (Enzo, depois Dodô), João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, Dellatorre e Janderson (Ruan Ribeiro). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Anselmo Ramon, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ribeiro, Ramon Menezes, Janderson, Baldória, João Vieira, Lucas Lima, Rodrigo Soares

CARTÃO VERMELHO - Ramon Menezes (Goiás).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 181.100,00.

PÚBLICO - 10.469 torcedores.