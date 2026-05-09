Ginastas do Grêmio Náutico União conquistam duas pratas no Troféu Brasil

Clara Stecca (E) no pódio com Larissa Machado (C) e Nicole Campos (D). Adriano Bessoli / CBG/Divulgação

O Grêmio Náutico União faturou duas medalhas de prata no primeiro dia de finais do Troféu Brasil de Ginástica Artística, neste sábado (9), no ginásio Nélio Dias, em Natal (RN).

Clara Stecca fez 13.116 no salto sobre a mesa e garantiu a segunda posição, sendo superada apenas por Larissa Machado, do Flamengo (RJ), que ficou em primeiro lugar, com 13.199. O pódio ainda teve Nicole Campos, também ginasta do clube carioca, com 12.733.

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Já nas disputas masculinas, Juliano Oliva levou a prata nas argolas, com 13.033 contra 13.166 de Johnny Oshiro, da Agith, de São Caetano do Sul (SP), que conquistou o ouro. O bronze ficou com Leonardo Souza, do Pinheiros (SP), que somou 12.966 em sua apresentação.

Juliano Oliva (E) no pódio com Johnny Oshiro (C) e Leonardo Souza (D). Adriano Bessoli / CBG/Divulgação

Arthur Nory é destaque

Uma das grandes atrações da competição, o campeão mundial da barra fixa em 2019 e medalhista olímpico de bronze, no solo em 2016, Arthur Nory conquistou o ouro no solo.

O ginasta do Pinheiros teve nota 13.766. O pódio ainda teve Rogério Borges, do Centro Olímpico (SP), e João Perdigão, outro atleta do Pinheiros. Os dois terminaram empatados com nota 13.600, mas Rogério foi o melhor segundo o primeiro critério de desempate, a nota de execução.

Nas barras paralelas, Ana Luisa Lima, do Minas Tênis Clube (MG), conquistou o ouro com a nota 13.233. Sophia Weisberg, do Pinheiros, chegou muito perto do primeiro lugar (13.133). O pódio foi completado pela experiente Carolyne Pedro, da Cegin (PR),com 13.000.

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Com 13.466, Diogo Rodrigues, do Pinheiros, levou o título no cavalo com alças, superando Gabriel Barbosa, Minas Tênis Clube, que fez 12.866, e Johnny Oshiro, que somou 12.766 e levou o bronze.