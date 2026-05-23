George Russell vence corrida sprint do GP do Canadá de F1

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, disputada neste sábado (23), no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, depois de um duelo acirrado com o italiano Kimi Antonelli, seu companheiro de equipe e líder do campeonato.

Antonelli, que reclamou de uma manobra defensiva de Russell, terminou a prova em terceiro, atrás do britânico Lando Norris, da McLaren.

O britânico manteve a primeira posição da largada depois de bloquear a passagem do jovem italiano, que partiu em segundo.

Na sexta volta, Antonelli lançou dois ataques contra Russell e ambos os carros foram para a grama depois de se tocarem.

Norris aproveitou a batalha entre as duas Mercedes para ultrapassar o líder do campeonato e assumir a segunda posição.

- Pedido de penalização -

Antonelli reclamou pelo rádio e chegou a pedir uma penalização contra Russell, alegando que havia sido impedido de ultrapassar por uma manobra "injusta".

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, teve que intervir para pedir ao italiano que se "concentrasse" na corrida.

"Foi uma disputa acirrada, estávamos todos no mesmo nível em termos de ritmo", disse Antonelli ao sair do carro, reiterando sua reclamação.

"Tentei ultrapassar, preciso rever a manobra porque estava lado a lado e fui empurrado para fora. Depois cometi um erro na curva 8 e saí da pista, mas foi uma boa disputa", acrescentou.

Russell, por sua vez, considerou que o duelo com seu companheiro de equipe foi "bom".

"Estou feliz por estarmos ambos aqui depois da corrida", disse o britânico, evitando maiores comentários sobre a polêmica.

"Foi bom vê-los batalhar por um tempo e recuperar o terreno perdido. Kimi me alcançou bem rápido, então hoje foi um bom resultado para nós", comentou Norris.

A outra McLaren, do australiano Oscar Piastri, terminou na quarta colocação, depois de ter ficado quase toda a corrida atrás da Ferrari de Lewis Hamilton, que foi o sexto.

O quinto foi o monegasco Charles Leclerc, também da Ferrari, enquanto o tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, terminou em sétimo. O oitavo, fechando a zona de pontuação, foi o britânico Arvid Lindblad, da Racing Bulls.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, largou em 12º e cruzou a linha de chegada nesta mesma posição.

-- Resultado da corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

1. George Russell (GBR/Mercedes) 28:50.951

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +1.272

3. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +1.843

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +9.797

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +9.929

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +10.545

7. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +15.935

8. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +29.710

9. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +31.621

10. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +36.793

11. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +61.344

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +61.814

13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +64.209

14. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +70.402

15. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +72.158

16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) +1 volta

17. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) +1 volta

18. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +1 volta

19. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta

20. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +1 volta

21. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +3 voltas

Abandonos:

15ª volta: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

--- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2026 após a corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá:

. Campeonato de pilotos:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 106 pontos

2. George Russell (GBR) 88

3. Charles Leclerc (MON) 63

4. Lando Norris (GBR) 58

5. Lewis Hamilton (GBR) 54

6. Oscar Piastri (AUS) 48

7. Max Verstappen (HOL) 28

8. Oliver Bearman (GBR) 17

9. Pierre Gasly (FRA) 16

10. Liam Lawson (NZL) 10

11. Franco Colapinto (ARG) 7

12. Arvid Lindblad (GBR) 5

13. Isack Hadjar (FRA) 4

14. Carlos Sainz (ESP) 4

15. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

16. Esteban Ocon (FRA) 1

17. Alexander Albon (TAI) 1

18. Nico Hülkenberg (GER) 0

19. Valtteri Bottas (FIN) 0

20. Sergio Pérez (MEX) 0

21. Fernando Alonso (ESP) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

. Campeonato de construtores:

1. Mercedes 194 pontos

2. Ferrari 117

3. McLaren-Mercedes 106

4. Red Bull 32

5. Alpine-Mercedes 23

6. Haas-Ferrari 18

7. Racing Bulls-Red Bull 15

8. Williams-Mercedes 5

9. Audi 2

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin- Honda 0