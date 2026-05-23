George Russell faz a pole position do GP do Canadá de F1

O piloto britânico George Russel, da Mercedes, fez a pole position do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 ao ser o mais rápido no treino de classificação realizado neste sábado (23), no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, terminando à frente do italiano Kimi Antonelli, seu companheiro de equipe e líder do campeonato.
Antonelli, que teve quebrada sua série de três poles consecutivas, não conseguiu sua revanche depois da acirrada batalha na corrida sprint, disputada horas antes e que terminou com a vitória de Russell.
O terceiro lugar no grid ficou com o britânico Lando Norris, que vai dividir a segunda fila com o australiano Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren.
O quinto foi o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, seguido pelos dois pilotos da Red Bull, o holandês Max Verstappen e o francês Isack Hadjar.
Fecham o Top 10 o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls) e o argentino Franco Colapinto (Alpine).
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não conseguiu avançar ao Q3 e vai largar da 13ª posição.
-- Grid de largada do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:
1ª fila:
George Russell (GBR/Mercedes)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2ª fila:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
3ª fila:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
4ª fila:
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
5ª fila:
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
6ª fila:
Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
7ª fila:
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
8ª fila:
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
9ª fila:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
10ª fila:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
11ª fila:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
* AFP