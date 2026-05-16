Gaúchos perdem na semifinal do Challenger de Valência

Orlando Luz (E) e Rafael Matos (D) brigam por vaga no ATP Finals. Fotojump / Divulgação

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos foram eliminado nas semifinais de duplas do ATP Challenger 175 de Valência, na Espanha.

Neste sábado (16), eles perderam para os holandeses Sander Arends e David Pel, por 2 a 1, parciais de 7/5, 6/7 (7/9) e 10/8, após duas horas e 31 minutos de jogo.

Cabeças de chave número 1, Luz e Matos chegaram a salvar 12 match-points, sendo 10 deles no segundo set.

O desempenho em Valência garantiu aos gaúchos uma posição na corrida para o ATP Finals, onde eles agora ocupam o nono lugar.